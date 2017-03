Στη 10η θέση των κορυφαίων σκόρερ ο Γιανκούνας! (pics)

H Ζαγκίρις δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την υπέρβαση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε αφού ηττήθηκε με 67-76, μολονότι ήταν ανταγωνιστική στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με τους Τούρκους. Στο μεταξύ, η αναμέτρηση στη Zalgirio Arena είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Παούλιους Γιανκούνας αφού ο Λιθουανός φόργουορντ φιγουράρει πλέον στο Top-10 των κορυφαίων σκόρερ της EuroLeague!

Ο Γιανκούνας τελείωσε το ματς με 15 πόντους (5/5 βολ., 5/7 δίπ.), έφτασε τους 2.390 πόντους σε 256 ματς στη διοργάνωση και σκαρφάλωσε στη 10η θέση, αφήνοντας πίσω του τον Τζέι Αρ Χόλντεν (2.388 πόντοι σε 209 παιχνίδι).

Congratulations! Paulius Jankunas of @bczalgiris, with 15 points tonight, now owns10th place on @EuroLeague scoring list with 2,390! #ZALFNB pic.twitter.com/hIDaaI3eXA

— EuroLeague Gurus (@EuroleagueGurus) 2 Μαρτίου 2017