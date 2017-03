O ΛεΜπρόν... τράκαρε με τον προπονητή-«θρύλο» των Πάτριοτς! (pic & vid)

«Τράκαρε» με... πρωταθλητή ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Ο «Βασιλιάς», στο ματς με τους Σέλτικς, πήγε να προλάβει τον Τζερέμπκο πριν πάρει το ριμπάουντ, αλλά στο κατέβασμα έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στον προπονητή των πρωταθλητών του NFL, New England Patriots, Μπιλ Μπέλιτσικ, ενώ πήρε παραμάζωμα και τον καμεραμάν!

«Είδα πως πήγα να πέσω πάνω του και προσπάθησα να πάω πιο σιγά», ανέφερε ο ΛεΜπρόν, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε το κοινό του πως οι δυο τους είχαν μια ωραία κουβέντα.

— Only In Boston (@OnlyInBOS) 2 Μαρτίου 2017

Have a great conversation with Coach Belichick after the game! Things like that I'll remember forever. #GOAT #MutualRespect #Inspiring

— LeBron James (@KingJames) 2 Μαρτίου 2017