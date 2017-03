Με 15 πόντους (5/12δ., 0/1τρ., 5/6β.), 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κοψίματα και 6 λάθη, ολοκλήρωσε την ήττα των Μπακς ο Γιάννης...

Τα «ελάφια» ωστόσο ανέβασαν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του και το παραλίγο double-double, στο οποίο έφτασε τόσο κοντά.

Tonight's best plays from Giannis​ as he finished with 15 points, 9 rebounds, 4 assists and 3 blocks against the Nuggets​!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/HCDxd2IZaS

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 2, 2017