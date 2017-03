To συγκινητικό «αντίο» του Μήτρου-Λονγκ στο Αϊόβα! (vid)

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ ετοιμάζεται για τη March Madness στο NCAA με την τελική φάση του τουρνουά και απέναντι στο Οκλαχόμα Στέιτ έδωσε το τελευταίο του ματς το κοινό της Αϊόβα.

Μετά το τέλος μίλησε από το μικρόφωνο και ευχαρίστησε τους πάντες για τις όμορφες στιγμές που έζησε, ενώ μετά βίας συγκρατούσε τα δάκρυά του. Από την επόμενη σεζόν θα είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας και δεν αποκλείεται καθόλου να τον δούμε στην Ελλάδα.

Στην τελευταία του παράσταση είχε 17 πόντους με 3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 86-83.

Δείτε τον λόγο που έβγαλε μετά το ματς

Thanks for being a huge piece of Cyclone history @NazzyJML! A big time leader who made a lot of big time shots! pic.twitter.com/KvHlhpTQ5E

— Cyclone Basketball (@CycloneMBB) 1 Μαρτίου 2017