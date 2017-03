Μια χρονιά του Ουέστμπρουκ, ολόκληρη η καριέρα του Τζόρνταν! (pic)

Μετά το νέο triple double του απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, ο σούπερ σταρ της Οκλαχόμα έφτασε τα 30 τη φετινή σεζόν και μπορεί να λέει ότι μια χρονιά της καριέρας του, είναι καλύτερη από... όλη τη καριέρα του Τζόρνταν!

Τουλάχιστον όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα.

Ο Ουέστμπρουκ μετράει πλέον δύο περισσότερα triple doubles φέτος, από όλα όσα είχε κάνει ο Τζόρνταν σε ολόκληρη την καριέρα του!

Russ isn't Michael, but this is still wild. pic.twitter.com/rBOW2SKNXK

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 1 Μαρτίου 2017