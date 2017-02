Λέγεται... Στόκτον Μαλόουν και παίζει μπάσκετ στη Γιούτα!

Οι δύο τους αποτέλεσαν για σχεδόν δύο δεκαετίες το τέλειο δίδυμο. Ο βασιλιάς των ασίστ, Τζον Στόκτον, παρέα με τον Καρλ Μαλόουν μετέτρεψαν τη συνεργασία ψηλού-κοντού, το pick-n-roll, σε ένα σύστημα που έγινε διάσημο σε όλο το μπασκετικό κόσμο και τους έκανε ακαταμάχητους, ως το τέλειο παράδειγμα συνεργασίας! Όλοι ήξεραν το σύστημα του προπονητή της Γιούτα, Τζέρι Σλόαν, αλλά κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να το αντιμετωπίσει εύκολα.

Οι δυο τους μεγαλούργησαν στο Σολτ Λέικ Σίτι ενώ ένας πιτσιρικάς που πλέον αγωνίζεται σε high school της Γιούτα πήρε το όνομά του από τα πρότυπα των γονιών του! Ο λόγος για τον 18άχρονο Στόκτον Μαλόουν Σορτς, ο οποίος αγωνίζεται ως γκαρντ στο Copper Hills και το όνομά του προέρχεται από τα επώνυμα των δυο θρύλων των Τζαζ!

This is Stockton Malone Shorts. He's the best player in the highest level of Utah high school ball this year. Yes, that's really his name. pic.twitter.com/RXRqcKGchO

— Andy Larsen (@andyblarsen) 28 Φεβρουαρίου 2017