Εκτός επ' αόριστον Σιλμπ και Πρέλντζιτς με απόφαση Αταμάν (pics)

Νέα αναστάτωση στη Γαλατάσαραϊ!

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να θέσει εκτός ομάδας τους Μπλέικ Σιλμπ και Εμίρ Πρέλντζιτς, και σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της «τσιμ-μπομ», ο λόγος είναι οι «φτωχές» τους εμφανίσεις και η έλλειψη συγκέντρωσης.

Η επιστροφή τους στην τούρκικη ομάδα παραμένει άγνωστη, ενώ και ο Σινάν Γκιουλέρ έχει συνάντηση με τον 51χρονο τεχνικό, ώστε να συζυτήσουν για το μέλλον της ομάδας.

Veteran captain Sinan Guler and his team assembled at 07:00 AM with Ergin Ataman to discuss future of season, source said.

