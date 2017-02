Ο σέντερ των Ατλάντα Χοκς αγνόησε... επιδεικτικά τη χαρά της και το... χοροπηδητό της προκειμένου να πάρει τη φανέλα του και προτίμησε σε έναν άλλο φίλο της Βοστώνης που καθόταν λίγο πιο μακριά!

Όλα τα λεφτά η έκφραση και το βλέμμα της κοπέλας! Το... απόλυτο ξενέρωμα!

Come on now, Dwight pic.twitter.com/j59BJLKsll

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Φεβρουαρίου 2017