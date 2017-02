Μπορεί να μην... έβγαλε μάτια σε ακόμη ένα ματς, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πάλεψε κόντρα στον Λεμπρόν Τζέιμς και την παρέα του.

Πέρα από την τάπα στον Ίρβινγκ, ο Giannis είχε κι άλλες καλές στιγμές στο ματς με τους Καβαλίερς.

Απολαύστε τον ακόμη κι αν δεν ήταν σούπερ.

The best from Giannis as he finished with 9 points, 8 assists, 7 rebounds and a block against the Cavs!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/G3d9X47Wmk

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 28 Φεβρουαρίου 2017