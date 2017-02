Τζένινγκς έφυγε, Ραντλ ήρθε στους Νικς (vid & pics)

Τίτλοι τέλους «έπεσαν» στη συνεργασία των Νικς με τον Μπράντον Τζένινγκς, για τον οποίο ενδιαφέρονται οι Ουίζαρντς.

Ο 27χρονος γκαρντ γνωστοποίησε στους Νεοϋορκέζους πως επιθυμία του είναι να παίξει σε μια ομάδα που θα είναι στα playoffs κι έτσι ήρθε η αποδέσμευσή του.

Οι Νικς, ωστόσο, βρήκαν γρήγορα αντικαταστάτη, αφού ανακοίνωσαν επίσημα την επιστροφή του Τσέισον Ραντλ στο σύλλογο.

Meet the newest @NYKnicks guard!@ChassonRandle heads from @WCKnicks to the Big Apple, his 2nd #NBACallUp this year https://t.co/bUavmQNCnh pic.twitter.com/1Y8eJNIbLK

— NBA D-League (@nbadleague) 27 Φεβρουαρίου 2017