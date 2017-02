Εκτός επ' αόριστον ο Εμπίντ (pic)

Τι κι αν οι Σίξερς στην τελευταία ενημέρωσή τους διαβεβαίωσαν πως ο Τζόελ Εμπίντ θα χάσει ακόμα 4 ματς και θα επιστρέψει στις 03/03 στα παρκέ κόντρα στους Νικς;

Ο Καμερουνέζος τέθηκε εκ νέου νοκ άουτ, αφού το πρήξιμο που τον ταλαιπωρεί στο αριστερό πόδι δεν υποχώρησε κι έτσι η ημερομηνία επιστροφής του στα παρκέ παίρνει παράταση.

Ο 22χρονος σέντερ θα υποβληθεί σε ακόμα μία μαγνητική τομογραφία και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Medical update (1/2):

•Embiid did not take part in shootaround after swelling in left knee. MRI today. Listed out indefinitely.

— Philadelphia 76ers (@Sixers) 27 Φεβρουαρίου 2017