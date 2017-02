Η παρέα του Στεφ Κάρι έγινε η πρώτη ομάδα του ΝΒΑ που έφτασε στα φετινά playoffs με ρεκόρ! Οι Ουόριορς πέτυχαν την 49η νίκη τους (49-9) και έφτασαν πιο γρήγορα από κάθε άλλη ομάδα στην ιστορία της λίγκας στα playoffs. Δηλαδή από τις 25 Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, έσπασαν το δικό τους ρεκόρ κατά δύο ημέρες.

With their win tonight, the Warriors have officially clinched a playoff berth.

