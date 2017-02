Έφαγαν πόρτα λόγω... χρώματος παίκτες της Εφές! (pic)

I can't believe racism still exist!!! Me and my friends tried to get into Fénix Restaurant last night for have some dinner and good time and they didn't let us in only because the color of our skin, is really sad this things still happening these days.... they were telling us the place was full when people were walking inside without a problem... is the first time in my life something like this happens.. #stopracism #weallarethesame #nocolour No puedo creer que el racismo todavía exista! Yo y mis amigos intentamos entrar en Fénix restaurante anoche para cenar y pasar un buen rato y no nos dejaron entrar sólo porque el color de nuestra piel es diferente, muy triste que estas cosas siguen sucediendo estos días ... nos estaban diciendo que el lugar estaba lleno cuando la gente estaba caminando dentro sin ningún problema ... es la primera vez en mi vida que me pasa algo así .. #stopracism #weallarethesame #nocolour

A post shared by Jayson Granger (@jgranger11) on Feb 25, 2017 at 1:15pm PST