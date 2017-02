Απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς θέλησε να εκμαιεύσει το επιθετικό φάουλ από τον Πολ Τζορτζ αλλά με το... θέατρο που έκανε έχασε το δίκιο του.

Αν και στη φάση φαίνεται ότι ο σταρ των Πέισερς σπρώχνει κάπως τον Ουέιτερς, ο γκαρντ του Μαϊάμι εκτινάχθηκε μερικά δευτερόλεπτα αργότερα.

Δηλαδή και φάουλ να ήταν, το flopping που έκανε μόνο... γέλια μπορεί να προκαλέσει.

Dion Waiters is ready for The Oscars pic.twitter.com/XoJY19rPRi

— Bleacher Report (@BleacherReport) 26 Φεβρουαρίου 2017