Ο Φελίσιο... στέρησε από τον Ουέιντ το triple double (vid)

Ο σταρ του ΝΒΑ μετρούσε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο 20 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ και είχε τη μεγάλη ευκαιρία για το triple double!

Για την ακρίβεια το είχε αγκαλιάσει μετά το άστοχο σουτ των Καβαλίερς, αλλά ο συμπαίκτης του, Κριστιάνο Φελίσιο του πήρε τη μπάλα μέσα από τα χέρια!

Δεν... σεβάστηκε!

Όλα τα λεφτά το βλέμμα που του έριξε ο Ουέιντ αμέσως μετά το τέλος...

Father Prime got his triple-double stolen at the buzzer pic.twitter.com/dq84NDjsVq

