Ανακοίνωσε το φινάλε ο Μάρμπουρι (pic & vids)

Στο ΝΒΑ είχε πάντα προβλήματα. Όλο και κάτι προέκυπτε που δεν τον άφηνε να ζήσει το όνειρο. Στην Κίνα, ο Στεφόν Μάρμπουρι ζει τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του. Έχει πάρει τρία πρωταθλήματα με τους Beijing Ducks ενώ η ομάδα έφτιαξε και ένα άγαλμα του 40άχρονου σήμερα Αμερικανού, τοποθετώντας το στην είσοδο του γηπέδου.

Αυτό που είχε να πει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Yahoo!Sports ήταν πως «έχω ως στόχο να μείνω στην Κίνα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Με σέβονται αρκετά, για να μου δώσουν αυτήν την ευκαιρία». Έναν ρόλο τον παίζουν και τα λεφτά, σωστά; «Βγάζω πολύ λιγότερα από όσα έπαιρνα στο ΝΒΑ, αλλά εδώ είμαι χαρούμενος. Οπότε... δεν υπάρχει κάτι να σκεφτώ».

Ο άλλοτε ΝΒΑer, λοιπόν, ενημέρωσε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση όταν ολοκληρωθεί η σεζόν 2017-18 στην κινέζικη λίγκα! Το 2010, όταν είδε πως δεν είχε πολλές επιλογές στο ΝΒΑ, δέχθηκε μια πρόταση στην Κίνα που δεν ήταν η ιδανικότερη «αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να επιστρέψω στην πατρίδα μου, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα με "σκοτώσουν" τα ΜΜΕ». Οι Foshan Dragons του έδωσαν μια ευκαιρία και εκείνος την άρπαξε από τα μαλλιά. Έκτοτε πολλοί Αμερικανοί έχουν πάει στη CBA (βλ. κινεζική λίγκα), αλλά κανείς δεν είναι για τον κόσμο, ό,τι είναι ο Μάρμπουρι.

Well family next season I'm back but it's my last go around. Next year is the #masterpieceseason Everything I've learned will go into it all pic.twitter.com/CiOlFnuMmO

— I AM PEACE STAR (@StarburyMarbury) 25 Φεβρουαρίου 2017