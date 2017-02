«Αρπάχτηκαν» Τόμας και Κάρολ (vid)

Μια... αναμπουμπούλα υπήρξε ανάμεσα στους Κάρολ και Τόμας, στο ματς των Ράπτορς με τους Σέλτικς.

Ο λόγος το σκληρό φάουλ του 30χρονου φόργουορντ στον γκαρντ των φιλοξενούμενων, που αποτέλσμα είχε να τον κάνει να πέσει και να συρθεί στο παρκέ.

Τσαμπουκαλεμένος ο Τόμας, έτρεξε κατευθείαν στο μέρος του ψηλού αντιπάλου του και το ίδιο έκανε και ο συμπαίκτης του, Κράουντερ, για να ζητήσει το λόγο.

Οι παίκτες των Ράπτορς επενέβησαν και με ψυχραιμία έδωσαν τέλος στην ένταση.

DeMarre Carroll fouled Isaiah Thomas hard and IT didn’t like it

(Via @clippittv)pic.twitter.com/nKR0Zlrmla

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 25 Φεβρουαρίου 2017