Μπορεί οι Μπακς να μη τα κατάφεραν κόντρα στους Σανς, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι εκπληκτικός, με 33 πόντους (8/12δ., 2/4τρ., 11/15β.), 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα και 1 κόψιμο!

Απολαύστε τον...

The best plays from Giannis as he returned from All-Star with 33 points, 12 rebounds, 5 steals & 3 assists against the Jazz. #OwnTheFuture pic.twitter.com/euhOve0n3W

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Φεβρουαρίου 2017