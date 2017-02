το All Star Game του ΝΒΑ ανήκει στο παρελθόν και οι Μπακς επέστρεψαν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, χωρίς, όμως, να ξεχνούν την ιστορική συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη γιορτή της περασμένης Κυριακής. Έτσι, δημιούργησαν ένα βίντεο, όπου θυμίζουν τις καλύτερες στιγμές του «Greek Freak».

Get ready for Bucks Basketball to return with @Giannis_An34's @NBAAllStar Mini Movie!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/6WQY2oxXkR

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Φεβρουαρίου 2017