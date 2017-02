Ντουράντ: «Παιδιάστικο αυτό που κάνει ο Σακίλ στον ΜακΓκι» (vid)

Χαμός στο twitter έγινε νωρίτερα με τα... μπινελίκια που έριχναν Σακίλ Ο' Νιλ και Τζαβέιλ ΜακΓκι, αφού ο πρώτος δεν χάνει λεπτό να τρολάρει τον 29χρονο σέντερ των Ουόριορς.

Το μέρος του συμπαίκτη του πήρε ο Κέβιν Ντουράντ, λέγοντας πως όλο αυτό που κάνει ο «Shaq» στον ΜακΓκι είναι εντελώς παιδιάστικο.

«Ο Τζαβέιλ δουλεύει πολύ σκληρά, καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στο γήπεδο. Θέλει απλά να τον σέβονται. Κατανοώ πως ο Σακίλ δουλεύει για μια εταιρεία κι είναι αστείο κάποιες φορές όταν κάνει πλάκα με τους παίκτες. Είναι οκ όταν το κάνει μια φορά και όχι ξανά και ξανά και ξανά, χωρίς κανέναν λόγο. Κι όταν ο άλλος διαφωνεί μαζί σου κι εσύ διαφωνείς... Δεν ξέρω κανέναν αστυνομικό που να απειλεί πολίτες με αυτόν τον τρόπο. Είναι εντελώς παιδιάστικο αυτό. Αν ήμουν ο Τζαβέιλ, θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο. Ο Σακίλ προσπαθεί να βγάλει λεφτά και να απολαύσει και το μπάσκετ. Δεν μπορείς να παρουσιάζεις σαν χαζό κάποιον που κάνει απλά λάθη. Και ο Σακίλ έχανε βολές ή καρφώματα, δεν μπορούσε να σουτάρει έξω από το ζωγραφιστό. Αλλά ήταν και είναι ακόμα ένας καλός παίκτης. Έχεις και τα ελαττώματά σου σαν παίκτης. Δεν γίνεται να είσαι τέλειος», είπε ο Ντουράντ.

Kevin Durant comes to JaVale McGee's defense vs Shaq: "I didn't know cops could threaten civilians like that" pic.twitter.com/gsx79h04c8

