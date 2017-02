Για ακόμα μια φορά, ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν έμεινε για μεγάλο διάστημα στους Κινγκς.

Η ομάδα του Σακραμέντο αποφάσισε να δώσει ξανά στη θυγατρική τους, Reno Bighorns, τον Έλληνα σέντερ, όπως έγινε γνωστό, κι έτσι θα αγωνιστεί πάλι στο NBDL.

The Sacramento Kings send Georgios Papagiannis to the Reno Bighorns who play tonight at Golden 1 Center.

— James Ham (@James_Ham) 24 Φεβρουαρίου 2017