10ήμερο συμβόλαιο στον Τζακ οι Πέλικανς (pic & vid)

Ο μέχρι πρότινος χωρίς ομάδα Τζάρεντ Τζακ βρήκε «στέγη» στους Πέλικανς, αφού η ομάδα της Νέας Ορλεάνης του προσέφερε 10ήμερο συμβόλαιο, μετά και τις αποχωρήσεις των Γκάλογουεϊ, Έβανς και Χιλντ.

Οι τραυματισμοί που τον ταλαιπωρούσαν το έκαναν ακόμα πιο δύσκολο να βρει ομάδα, αφού οι Νετς τον αποδέσμευσαν στις 30/06/16 εξαιτίας αυτού, όπως και οι Χοκς στην πορεία.

Πλέον, έχει την ευκαιρία για μια νέα αρχή.

The #Pelicans have signed free agent guard Jarrett Jack to a 10-day contract pic.twitter.com/hbS7G3yeIf

.@Jarrettjack03 on playing for New Orleans again #Pelicans pic.twitter.com/tTxlk3PTWS

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 24 Φεβρουαρίου 2017