ΜακΓκι σε Σακίλ: «Βγάλε το... φυστίκι μου από το στόμα σου»! (pics)

Το... Θεό του δεν έχει ο Σακίλ Ο' Νιλ, που συνεχίζει να πειράζει ανελέητα τον Τζαβέιλ ΜακΓκι και τώρα δημιούργησε ακόμα και ολόκληρο σενάριο σε ρόλο Dr. Strange για τον 29χρονο σέντερ.

Ο κόμπος, όμως, έφτασε στο... χτένι για τον παίκτη των Ουόριορς, ο οποίος άρχισε «πόλεμο» μέσω twitter στον «Shaq».

Το πρώτο «τιτίβισμα» του ΜακΓκι ήταν άκρως υβριστικό, αφού έλεγε: «Βγάλε το... φυστίκι μου από το στόμα σου»! Λίγο αργότερα αποφάσισε να μην ασχοληθεί άλλο, αλλά τον έπνιγε το... δίκιο κι έγραψε: «Σκεφτείτε όλοι το εξής: Αυτός ο άνθρωπος ξύπνησε στις 3 η ώρα και ήμουν το πρώτο πράγμα που είχε στο μυαλό του, όταν έφτιαξε το βίντεο. Δεν είναι αυτό περίεργο σε όλους;» και στη συνέχεια κατέληξε: «Μάλλον είναι ερωτευμένος μαζί μου... Θα έπρεπε να νιώθω κολακευμένος»;

@SHAQ get my 's out of your mouth! And EAD! #thatisall — Javale McGee (@JaValeMcGee34) 24 Φεβρουαρίου 2017

Aight y'all I'm done responding... I think — Javale McGee (@JaValeMcGee34) 24 Φεβρουαρίου 2017

Last thing: think about this.... h3 woke up and I was the 1st thing on his mind when he made that video…THAT AINT WIERD TO YALL? — Javale McGee (@JaValeMcGee34) 24 Φεβρουαρίου 2017

Maybe he's in love with me.... maybe I should be flattered? IDK GUYS!! pic.twitter.com/Buqyqc2PBb — Javale McGee (@JaValeMcGee34) 24 Φεβρουαρίου 2017

Όμως, έχει και ο Σακίλ twitter, το είδε και φυσικά δεν το άφησε ασχολίαστο...

«Μην αντιδράς σαν να είσαι κοριτσάκι. Θα σε χαστουκίσω στον κ@%#.. Εσύ είσαι αυτός που φαίνεται ανόητος», σχολίασε αρχικά ο Ο' Νιλ, για να γράψει μετά: «Θα δούμε πόσο σκληρός είσαι, όταν δω τον κ@#$ σου»!

@JaValeMcGee34 don't be acting like u a g I'll smack the s**t out yo bum ass u da one that be looking stupid with your dumb ass #bumass — SHAQ (@SHAQ) 24 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΜακΓκι αποκρίθηκε λέγοντας: «Απειλούμε και ανθρώπους τώρα; Θα σε @#$ παλιομπάσταρδε! Δεν θα κάνεις τίποτα! Έχεις κολλήσει στο να διασκεδάζεις τους λευκούς»! (σ.σ cooning αναφέρεται στους Αφρικανούς που έχουν σκοπό να διασκεδάσουν λευκούς ανθρώπους). Και... τιτίβισε ξανά: «Είμαι ένας μεγάλος άνθρωπος. Αλλά έχεις το... φυστίκι στο στόμα για 5-6 χρόνια τώρα. Νόμιζες ότι δεν θα μιλήσω ποτέ»;

Oh we threatening people now? Kick rocks you old bastard... you ain't gone do sh** !!! And that's on my mama... stick to cooning! https://t.co/ZFuGREc1WJ — Javale McGee (@JaValeMcGee34) 24 Φεβρουαρίου 2017

Forget being on a good team... Ima grown man... you've had these 's in yo mouth for 5-6 years now... u thought I was just gone stay silent? https://t.co/3gTpTgVgmU — Javale McGee (@JaValeMcGee34) 24 Φεβρουαρίου 2017

Όλο αυτό τελείωσε, με τον Σακίλ να ανεβάζει μια φωτογραφία του άστεγου ΜακΓκι και να λέει: «Η Αμερική συναντάει τον Τζαβάλ "BUM" ΜακΓκι».