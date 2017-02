O Eμπίντ... προειδοποιεί τον φίλο του, Νόελ! (pic)

Συγκεκριμένα «ανέβασε» στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter μια φωτογραφία που καρφώνει μπροστά στον Νόελ κατά διάρκεια μιας προπόνησης των 76ers.

«Σε περιμένω σε δύο εβδομάδες» του έγραψε χαρακτηριστικά θέλοντας να τον... προειδοποιήσει για τα όσα θα ήθελε να κάνει!

Η αναμέτρηση στο Wells Fargo Center της Φιλαδέλφεια μεταξύ των Σίξερς και των Μάβερικς, έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου.

See you in a couple weeks Cuz @NerlensNoel3 #TheProcess pic.twitter.com/r60MB1TTtt

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 24 Φεβρουαρίου 2017