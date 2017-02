Γκριν σε Πιρς: «Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Ο Κόμπι;» (vid)

Αυτή είναι η τελευταία σεζόν του Πιρς στο ΝΒΑ και μετά την αποθέωση που γνώρισε στη Βοστόνη, ο Ντρέιμοντ Γκριν είχε την δική του...άποψη.

«Νομίζεις ότι σε αγαπάει όλος ο κόσμος; Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Ο Κόμπι και θέλεις να κάνεις περιοδεία αποχαιρετισμού;» ήταν τα λόγια του Γκριν στον Πολ Πιρς, ο οποίος εκείνη την ώρα καθόταν στον πάγκο των Κλίπερς...

Δείτε τι συνέβη!

Draymond to Pierce: "Chasing that farewell tour. They don't love you like that...you thought you was Kobe!" pic.twitter.com/afxKRyIxGv

— Bleacher Report (@BleacherReport) 24 Φεβρουαρίου 2017