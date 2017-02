Μία από τα ίδια στο ντεμπούτο του Κάζινς με τους Πέλικανς, αφού ο καινούργιος αστέρας της Νέας Ορλεάνης έδωσε ακόμα μία παράσταση, που όμως δεν ήταν αρκετή για να γλιτώσει από το διασυρμό την νέα του ομάδα, που γνώρισε βαριά ήττα με 99-129 από τους Ρόκετς.

Με 27 πόντους και 14 ριμπάουντ, έκανε ότι περνούσε από το χέρι του, όμως η εμφάνιση του «Boogie» πήγε χαμένη. Μοναδικός άξιος συμπαραστάτης του, άλλωστε, ήταν ο γνωστός ύποπτος, Άντονι Ντέιβις, που σταμάτησε στους 29 πόντους με 9 ριμπάουντ.

Παρόλο που ο Χάρντεν ήταν... χαλαρός στο σκοράρισμα (13 πόντους και 14 ασίστ), όμως ο Λούις Ουίλιαμς φρόντισε ερχόμενος από τον πάγκο, να πάρει τη θέση του και να φιλοδωρήσει το αντίπαλο καλάθι με 27 πόντους.

