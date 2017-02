Η Μπαρτσελόνα είχε μπροστά της ακόμα μια do-or-die αναμέτρηση στην EuroLeague σε ό,τι αφορά την υπέρβαση που καλείται να ολοκληρώσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ως το τέλος της regular season στη διοργάνωση.

Έπειτα, λοιπόν, από τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Copa del Rey οι Καταλανοί αντέδρασαν, επικράτησαν της Αρμάνι Μιλάνο και πέτυχαν την πρώτη νίκη μακριά από το Palau Blaugrana μετά τις 2 Νοεμβρίου και το 69-79 επί της Μακάμπι! Μεσολάβησαν 114 μέρες και οκτώ σερί ήττες!

Important win as @FCBbasket beats @OlimpiaEA7Mi on the road behind Tomic's 19p,9r,1a & @KoponenPetteri's 16p,2r.#EA7FCB pic.twitter.com/dVgQldConv

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Φεβρουαρίου 2017