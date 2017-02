Και όμως και στο ΝΒΑ κάνουν τέτοιες πάσες (vid)

Είναι μια από τις πιο αγαπημένες εκπομπές στο ΝΒΑ, καθώς ο Σακίλ Ο'Νιλ εκτός από το ταλέντο που είχε ως παίκτης, έχει και εξαιρετικό χιούμορ και η πλάκα του κάνει πάντα την διαφορά. Φυσικά αναφερόμαστε στα... χρυσά βατόμουρα που δίνει. Τα τελευταία που έδωσε αφορούσαν τις χειρότερες πάσες, με το βραβείο να παίρνει απόλυτα δίκαια ο Ουέσλεϊ Τζόνσον των Κλίπερς, καθώς σε έναν αγώνα εναντίον των Σπερς κατάφερε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να πασάρει δύο φορές σε αντιπάλους του και η ομάδα του να δεχθεί 4 πανεύκολους πόντους.

Worst Pass

The #Shaqtin 2016-17 Midseason Awards are underway on @NBATV! pic.twitter.com/gd7klwdmpi

— NBA TV (@NBATV) February 23, 2017