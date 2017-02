Η ανάλυση της καρφωματάρας του Πορζίνγκις (vid)

Θεωρείται και όχι άδικα ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον μαγικό κόσμο του NBA, καθώς μόλις στα 21 του έχει καταφέρει να γίνει ένα σημαντικότατο γρανάζι της μηχανής των Νικς. Ο λόγος φυσικά για τον Λετονό Κρίσταπς Πορζίνγκις, με τον μικρό να μας έχει προσφέρει πλούσιο θέαμα ως τώρα. Μια από τις καλύτερες φάσεις συνολικά στην καριέρα του, ήταν το εντυπωσιακό κάρφωμα στην μούρη του Ντουάιτ Χάουαρντ, με τους Αμερικανούς να το αναλύουν με αριθμούς.

.@kporzee’s poster dunk on Dwight Howard examined inside this new episode of The Lab! #Knicks pic.twitter.com/9uM64cRyp7

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 23, 2017