Μπουρούσης: «Ο Μάικ Τζέιμς είναι ο άνθρωπός μου»!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ούνικς Καζάν (24/2, 21:15) σε μια κρίσιμη αναμέτρηση σε ό,τι αφορά το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία και ο Γιάννης Μπουρούσης εξήγησε στο euroleague.net ότι οι «πράσινοι» δεν έχουν ξεχάσει την ήττα στη Ρωσία, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων.

«Είναι μια καλή περίοδος για εμάς, μόλις κατακτήσαμε το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ πριν από αυτό είχαμε πάρει την εντός έδρας νίκη απέναντι στην Μπάμπεργκ. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι στην προσπάθεια που κάνουμε για είσοδο στα playoffs της EuroLeague, μία νίκη που μας δίνει τη δυνατότητα να τερματίσουμε ψηλά στην κατάταξη. Μπορεί ενδεχομένως να κρίνει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, κανείς δεν ξέρει.

Καταφέραμε να περιορίσουμε τη δράση του Νικολό Μέλι, που είναι "κλειδί" για αυτή την ομάδα. Δεν είναι βέβαια ο μοναδικός που επιδρά στο παιχνίδι της Μπάμπεργκ τόσο, αφού υπάρχουν επίσης ο Νίκος Ζήσης, ο Ντάριους Μίλερ και ο Φαμπιάν Κοζέρ, οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν είτε από κοντά είτε από μακριά.

Έχουμε μπροστά μας ακόμη οκτώ παιχνίδια για να τελειώσει η regular season. Έχουμε δύο σερί νίκες, αλλά όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε της regular season, τα παιχνίδια αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Για εμάς, κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα είναι τελικός, γιατί θέλουμε να τερματίσουμε ψηλά στην κατάταξη. Όλοι οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί. Φέτος έχουμε πολλά παιχνίδια, αλλά αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Όχι γιατί κάνουμε λιγότερη προπόνηση, αλλά γιατί παίζουμε εναντίον όλων, μηδενός εξαιρουμένου. Νομίζω ότι έτσι η EuroLeague είναι πολύ καλύτερη.

"You know that from this moment and until the end of the season,you have to give your best and play hard",@Bourou30https://t.co/Smj9y1AaR3 pic.twitter.com/lDKqn7nxUd

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Φεβρουαρίου 2017