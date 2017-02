Αν και είχε διαλέξει φυσικά τον Παναθηναϊκό και έπαιζε παιχνίδι εναντίον της Ουνικάχα Μάλαγα, ο Όλιβερ Λαφαγιέτ κλήθηκε να σουτάρει βολές...

Όμως έκανε... airball και το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον παίκτη των «πρασίνων»,

«Πως έκαναν έτσι τον άνθρωπό μου; Δεν κάνει ποτέ airball. Είναι τρελό» έλεγε ο Μάικ Τζέιμς την ώρα που έπαιζε 2k17!

Why they do my guy like this????? pic.twitter.com/jzXpvBldkq

— Michael James (@TheNatural_05) 21 Φεβρουαρίου 2017