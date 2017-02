Τα «κεφάλια μέσα» Κυπελλούχοι και μη! (pics)

Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι, Αρμάνι, Μπάμπεργκ, Ζαλγκίρις, Ρεάλ και φυσικά ο Παναθηναϊκός «μπαίνουν» με άλλον... αέρα στη συνέχεια της διοργάνωσης, αφού κατέκτησαν τον πρώτο τους τίτλο για τη χρονιά στο κενό που μεσολάβησε, το Κύπελλο στη χώρα τους.

Την 23η αγωνιστική που έρχεται, πρώτα ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στην έδρα της Φενέρ (23/02, 19:45), όπου δεν θα πέφτει... καρφίτσα, καθώς ανακοινώθηκε sold out!

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τρεις σερί νίκες - και 7 συνολικά στα τελευταία 8 ματς - και με παρακαταθήκη το 71-62 του πρώτου ματς στο ΣΕΦ, πάνε μόνο για το θετικό αποτέλεσμα στην Κωνσταντινούπολη.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 3η θέση με ρεκόρ 16-6 και η ομάδα του Ομπράντοβιτς ακριβώς από κάτω, με 14-8. Ακόμα και να ηττηθεί ο Ολυμπιακός, αυτό θα πρέπει να γίνει με κάτω από 9 πόντους, ώστε να έχει το πάνω «χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Βασίλη Σπανούλη και Πάτρικ Γιανγκ, ωστόσο θα έχει στη διάθεσή του τον Ιωάννη Παπαπέτρου, που επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στη μέση.

Από την άλλη, ο Κυπελλούχος Ελλάδος πια, όπως προαναφέρθηκε, θα δώσει δεύτερο σερί παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, καθώς θα υποδεχθεί την Ούνικς την Παρασκευή (24/02, 21:15).

Θέλοντας να ξεχάσουν την... πανωλεθρία της 15ης αγωνιστικής (83-81), οι «πράσινοι» με... όπλο την ανεβασμένη ψυχολογία και τον κόσμο τους, θα επιδιώξουν να φτάσουν σε μια θεωρητικά άνετη νίκη.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται μόνο στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 13-9, ενώ η ομάδα του Καζάν είναι προτελευταία με 7-15 και προέρχεται από πέντε σερί ήττες, γεγονός που την κάνει πιο «επικίνδυνη» στο να... ξεσπάσει.

Ο Τσάβι Πασκουάλ μπορεί να χαίρεται, αφού έχει όλους τους παίκτες καλά και στη διάθεσή του.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 23η αγωνιστική της Euroleague.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μακάμπι Τελ Αβιβ (23/02, 19:00, 20-19)

Η ΤΣΣΚΑ νίκησε την Μακάμπι με 80-76 την 13η αγωνιστική, με τον Χίγκινς να έχει 16 πόντους.

Ο Ντε Κολό είναι δεύτερος σε πόντους (19.5) και σε ranking (21.5β.) φέτος.

Ο Τεόντοσιτς είναι τέταρτος σκόρερ (16.8 πόντοι) και πέμπτος στο σύστημα αξιολόγησης (17.7β.), αλλά είναι πρώτος σε ασίστ (7.4 ανά ματς) και συνολικά τέταρτος στο θεσμό με 1.047.

Ο Χριάπα είναι πέμπτος σε κοψίματα (155) και ο Χάινς έκτος (148).

Ο Γκάουντλοκ είναι τρίτος σκόρερ με 17.3 πόντους ανά αγώνα.

Ο Σμιθ έχει 18 σερί εύστοχες βολές και έχει φτάσει τα 100 κλεψίματα στο θεσμό.

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός (23/02, 19:45, 12-7)

Την 15η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρ με 71-62, με τον Μπιρτς να κάνει double double (10π., 13ρ.).

Σλούκας και Άντιτς ήταν συμπαίκτες για δύο σεζόν στον Ολυμπιακό κι έκαναν το back to back στην διοργάνωση (2012 και 2013).

Μπογκντάνοβιτς και Μιλουτίνοφ ήταν συμπαίκτες στην Παρτίζαν (2012-14), όπως και στην εθνική Σερβίας, μαζί με τον Κάλινιτς.

Ο Σπανούλης είχε προπονητή τον Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και μαζί κατέκτησαν το ευρωπαϊκό τρόπαιο το 2009.

Ο Γιούντο είναι πρώτος σε τάπες φέτος με 2.1 ανά αγώνα και τέταρτος σε ριμπάουντ με 7.6. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι τρίτος (19.95β.).

Ο Μπογκντάνοβιτς θέλει 4 ασίστ για να φτάσει τις 300 και ο Ντίξον 2 για τις 200.

Με 10 ακόμα πόντους ο Σλούκας θα φτάσει τους 1.000 στη διοργάνωση! Με 4 ασίστ θα πάει στις 400.

Ο Κάλινιτς θέλει 19 πόντους για τους 500.

Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σκόρερ με 3.241 πόντους στο θεσμό και σε ασίστ με 1.075. Φέτος είναι επίσης δεύτερος πασέρ (6.2ασ.).

Ο Παπανικολαόυ έφτασε τα 100 κλεψίματα και πρέπει να πάρει 10 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500.

Ερυθρός Αστέρας - Γαλατάσαραϊ (23/02, 20:00, 3-4)

Την 2η αγωνιστική, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Γαλατά με 85-83, με τον Σιμόνοβιτς να κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους με 23 και στο ranking (34β.).

Ο Κούζμιτς είναι ο δεύτερος ριμπάουντερ στη φετινή διοργάνωση με 7.7 ανά αγώνα.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 2.1 ανά ματς.

Ο Μπιέλιτσα θέλει 4 τρίποντα για να φτάσει τα 100.

Ο Ντέι έχει 25 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Τάιους μπήκε στο Τop 10 των κοψιμάτων, αφού έχει κάνει 133 τάπες (10η θέση) και φέτος είναι δεύτερος στη σχετική λίστα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Πλάις είναι τέταρτος σε κοψίματα με 1.2 ανά παιχνίδι.

Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (23/02, 21:45, 6-7)

Την 14η αγωνιστική, η Μπαρτσελόνα νίκησε άνετα την Αρμάνι με 89-75. Ο Τόμιτς μέτρησε 19 πόντους.

Ο Σίμον έχει επιχειρήσει τουλάχιστον ένα τρίποντο στα τελευταία 8 από τα 9 ματς.

Ο Χίκμαν πρέπει να μοιράσει 2 ασίστ ακόμα για να φτάσει τις 100.

Ο Ναβάρο είναι πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.990 πόντους κι όταν φτάσει τους 4.000 θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην Euroleague που το καταφέρνει αυτό.

Ο Τόμιτς είναι ένατος ριμπάουντερ στο θεσμό με 1.073.

Αναντολού Εφές - Μπασκόνια (24/02, 19:00, 7-8)

Η Μπασκόνια νίκησε στο... νήμα την Εφές την 1η αγωνιστική (85-84). Ο Μπαρνιάνι έκανε τότε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (26).

Ο Ερτέλ είναι 11ος πασέρ στη διοργάνωση με 742 ασίστ.

Ο Χάνεϊκατ είναι τρίτος σε ριμπάουντ φέτος με 7.6 ανά αγώνα και πέμπτος σε τάπες με 1.1.

Ο Τόμας θέλει 16 πόντους για να φτάσει τους 500.

Ο Βόιτμαν είναι πέμπτος ριμπάουντερ με 7.5 ανά ματς.

Ο Λάρκιν είναι πέμπτος σε ασίστ και κλεψίματα φέτος με 5.9 και 1.5, αντίστοιχα, ανά αγώνα.

Μπάμπεργκ - Ζαλγκίρις (24/02, 21:00, 1-10)

Την 9η αγωνιστική, η Ζαλγκίρις νίκησε την Μπάμπεργκ με 86-72, με 23 πόντους του Γιανκούνας.

Ο Ζήσης έχει 21 σερί εύστοχες βολές μέχρι τώρα κι έχει 275 συμμετοχές στη διοργάνωση (4ος). Επίσης, είναι στην όγδοη θέση των πασέρ με 772 ασίστ. Μπροστά του είναι ο Ναβάρo με 791. Ακόμη, χρειάζεται 10 βολές για να φτάσει τον Μποντιρόγκα στην 15η θέση (443).

Ο Μέλι είναι πρώτος σε ριμπάουντ με 7.8 ανά ματς και τέταρτος στο ranking με 18.2 βαθμούς.

Ο Μίλερ είναι πρώτος σε τρίποντα φέτος με 49 εύστοχα.

Ο Κοζέρ θέλει 18 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Γιανκούνας είναι 11ος σκόρερ με 2.351 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Βέστερμαν θέλει 18 πόντους για να φτάσει τους 500.

Ο Γιαβτόκας με 14 ριμπάουντ φτάνει τα 800.

Παναθηναϊκός - Ούνικς Καζάν (24/02, 21:15, 1-2)

Η Ούνικς είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 83-81 την 15η αγωνιστική. Ο Λάνγκφορντ πέτυχε 27 πόντους, πήρε 38 βαθμούς στο ranking και αναδείχθηκε MVP. Ο Καλάθης επίσης έκανε ρεκόρ σε πόντους (23).

Ο Λάνγκφορντ έπαιξε τη σεζόν 2012-13 μαζί με τους Φώτση και Μπουρούση στην Αρμάνι.

Τζέιμς και Κολόμ ήταν συμπαίκτες στην Φουενλαμπράδα το 2012-13.

Ο Καλάθης είχε προπονητή τον Πασούτιν στην Λοκομοτίβ και το 2013 κατέκτησαν το Eurocup κι ο ίδιος τον τίτλο του MVP.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είναι δεύτερος σε κλεψίματα φέτος με 1.7 ανά αγώνα κι είναι τέταρτος σε ασίστ με 5.9.

Ο Μπουρούσης βρίσκεται μόλις 15 ριμπαόυντ πίσω από τον Ρέγιες, που είναι πρώτος στη σχετική λίστα, με 1.565.

Ο Έλληνας σέντερ είναι 13ος σκόρερ με 2.337 πόντους και δεύτερος σε τάπες με 188.

Ο Φώτσης είναι έβδομος σε ριμπάουντ με 1.118 και θέλει 3 τάπες για να φτάσει τις 100.

Ο Λάνγκφορντ είναι πρώτος σκόρερ φέτος με 22.3 πόντους και πρώτος στο ranking με 22.9 βαθμούς. Με 2 ακόμα βολές φτάνει τον Σχορτσιανίτη στην 19η θέση (430) της σχετικής λίστας.

Ο Παραχούσκι είναι τρίτος σε κοψίματα με 1.5 ανά ματς.

Ρεάλ Μαδρίτης - Νταρουσάφακα (24/02, 22:00, 0-1)

Η Νταρουσάφακα επιβλήθηκε της Ρεάλ με 81-68, την 12η αγωνιστική. Ο Ουαναμέικερ έκανε ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους.

Ο Τόμπκινς έχει 37 σερί εύστοχες βολές μέχρι τώρα.

Ο Γιουλ φέτος είναι πέμπτος σκόρερ με 16.6 πόντους και τρίτος σε ασίστ με 6 ανά αγώνα.

Ο Ρέγιες είναι πέμπτος σκόρερ στο θεσμό με 2.589 πόντους. Μπροστά του είναι ο Τεόντοσιτς με 2.609. Είναι, επίσης, πρώτος ριμπάουντερ της διοργάνωσης με 1.565.

Ο Ματσιούλις έχει 233 κλεψίματα κι είναι στην έβδομη θέση.

Με την επόμενή του συμμετοχή, ο Ρέγιες θα φτάσει τον Διαμαντίδη στην δεύτερη θέση των συμμετοχών (278) στο θεσμό.

Ο Ουίλμπεκιν είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.53 ανά αγώνα και ο Ουαναμέικερ τέταρτος με 1.50.

Ο Μόερμαν θέλει 26 πόντους για να φτάσει τους 500.