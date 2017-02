Εκπληκτικό tweet των Χοκς για τα trades! (pic)

Αρχικά άπαντες πίστεψαν ότι οι Ατλάντα Χοκς προχώρησαν σε μια σημαντική κίνηση, αλλά όπως αποδείχθηκε, απλά ήθελαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους!

«Έκτακτα μεταγραφικά νέα:

...εκείνοι που χειρίζονται τον λογαριασμό της ομάδας στο twitter δεν κάνουν μεταγραφές. Οπότε μην μας κάνετε mention ''@'' σε κάθε φήμη που ακούγεται» έγραψαν χαρακτηριστικά.

Αν μη τι άλλο, η απάντησή τους ήταν εξαιρετική!

BREAKING TRADE NEWS:

...the people who run team accounts don't make trades, so don't @ us with every rumor.

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 21 Φεβρουαρίου 2017