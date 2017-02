Στο Χιούστον ο Λου Ουίλιαμς! (pic)

Βάσει αριθμών ο 31χρονος γκαρντ αποτελεί στην παρούσα φάση τον καλύτερο 6ο παίκτη του πρωταθλήματος και μάλιστα θα... συντροφεύσει τον δεύτερο καλύτερο 6ο παίκτη, Έρικ Γκόρντον!

Σε αντάλλαγμα, οι Λέικερς θα πάρουν τον Κόρεϊ Μπρούερ και ένα draft pick των Ρόκετς από τον πρώτο γύρο.

Μάλιστα, ο Λου Ουίλιαμς επισημοποίησε το trade μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο twitter και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο ματς με τους Πέλικανς. Εκεί όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τη φανέλα της Νέας Ορλεάνης και ο ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Μέχρι στιγμής, ο Ουίλιαμς είχε 18,6 πόντους με 39% στα τρίποντα, ενώ έχει επίσης 3,2 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ

Thanx for the love L.A, I've enjoyed my stay.

— Lou Williams (@TeamLou23) 22 Φεβρουαρίου 2017