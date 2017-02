Μπάνε Πρέλεβιτς και Κώστας Χαραλαμπίδης δεν κρατήθηκαν, υπέκυψαν στον πειρασμό και δοκίμασαν τα καλάθια στο ιστορικό γήπεδο του Βελιγραδίου... #pamepaok #paok #paokbc #team #family #belgrade #hallapionir #Basketballcl #blackandwhite #sharpshooters

A post shared by PAOK BC (@paokbasketball) on Feb 21, 2017 at 9:49am PST