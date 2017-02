Μεγαλείο ψυχής! Γεννήθηκε με ένα χέρι, παίζει μπάσκετ και καρφώνει! (vids)

Ο λόγος για τον 14χρονο Τρασόν Ουίλις ο οποίος παίζει κανονικά μπάσκετ στο Washington Middle School έχοντας στόχο να αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα των high schools από την επόμενη σεζόν.

«Έχω συνηθίσει να με κοιτάζουν ως αουτσάιντερ αλλά το γεγονός αυτό με πεισμώνει περισσότερο για να δουλέψω περισσότερο και να γίνω καλύτερος» ήταν τα λόγια του Ουίλις, ο οποίος όχι μόνο παίζει μπάσκετ, αλλά καρφώνει κιόλας!

«Όταν επιχειρώ το κάρφωμα, κάθομαι και σκέφτομαι. 'Σε παρακαλώ, μην αστοχήσω, μην αστοχήσω'. Το μόνο που δεν θέλω να μου συμβεί γιατί είναι ντροπιαστικό!»

One-armed dunker, Trashaun Willis, doesn’t allow his condition to stop him from defying the odds. pic.twitter.com/1hv3e8OOVY

8th-grader from Iowa goes behind-the-back and dunks. His name is Trashaun Willis. He was born with one arm. What an inspiration! pic.twitter.com/mpq8dzL2NO

— Chris Hassel (@hasselESPN) 5 Φεβρουαρίου 2017