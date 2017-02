Εξαιρετικός ο Μήτρου-Λονγκ, νίκη για το Αϊόβα! (vid)

Σε ένα πολύ κλειστό ματς (σ.σ. μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι έληξαν ισόπαλα και τα δύο ημίχρονα!), ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε 30 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 16 πόντους με 1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Αυτή ήταν η 4η σερί νίκη για το Αϊόβα Στέιτ (και μάλιστα εκτός έδρας) με αποτέλεσμα να φτάσει στο 18-9 στο σύνολο και στο 10-5 στην Pac-12. Το ίδιο ρεκόρ έχει και το Ουέστ Βιρτζίνια, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται το Κάνσας (24-3).

