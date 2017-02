Βούρκωσε ο Κάζινς στο «αντίο» του στο Σακραμέντο (vid)

Μία μέρα μετά τη μεγάλη ανταλλαγή που έστειλε τον Κάζινς στη Νέα Ορλεάνη, ο ταλαντούχος φόργουορντ/σέντερ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Η αγάπη μου γι' αυτήν την πόλη δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ» ήταν τα πρώτα λόγια του βουρκωμένου «Μπούγκι» ο οποίος συνέχισε:

«Ακόμα και αν έφυγα τα πάντα θα παραμείνουν ίδια. Ακόμα θα προσέχω αυτά τα παιδιά. Κάθε οικογένεια σε αυτήν την πόλη παίζει μεγάλο ρόλο για μένα. Κάθε ψυχή σε αυτήν την πόλη παίζει μεγάλο ρόλο για μένα. Τα πάντα είναι ίδια. Απλά δεν θα φοράω πια τη φανέλα των Κινγκς. Ομως η αγάπη μου θα υπάρχει. Σας ευχαριστώ».

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των Νιου Όρλεανς Πέλικανς τα ξημερώματα της Παρασκευής απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς.

An emotional goodbye from Boogie to Sacramento (via @CarmichaelDave) pic.twitter.com/0MG5fDOCLF

— Bleacher Report (@BleacherReport) 21 Φεβρουαρίου 2017