Η οικογενειακή φωτογραφία του Γιάννη από το All Star (pic)

Αν όλη η Ελλάδα ένιωσε περήφανη για το κατόρθωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο το βράδυ της Κυριακής, σκεφτείτε η οικογένειά του! Ο Γιάνναρος, έγινε ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε σε All Star Game και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην έχει δίπλα του σε μια τέτοια στιγμή την οικογένειά του.

Ο «Greek Freak», ανέβασε το βράδυ της Δευτέρας φωτογραφία στην επίσημη σελίδα του στο facebook μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του, αλλά και τον κομισάριο του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ, από το παρκέ της Νέας Ορλεάνης, γράφοντας: «I love when I see my family smile!!», σε απλά ελληνικά «Μου αρέσει όταν βλέπω την οικογένειά μου χαμογελαστή».