Επίσημα στους Πέλικανς ο Κάζινς, τέλος ο Μπαρνς από Κινγκς (pics)

Η είδηση έφτασε στα αυτιά του Κάζινς αμέσως μετά το All-Star Game και πλέον είναι κι επίσημο: ο 26χρονος σέντερ ανακοινώθηκε από τους Πέλικανς.

«Πακέτο» πήγε και ο Ομάρ Κάσπι, ώστε οι Κινγκς να πάρουν πίσω τους Μπάντι Χιλντ, Τάιρικ Έβανς και Λάνγκστον Γκάλογουεϊ, ενώ ο Ματ Μπαρνς αποτελεί επίσημα παρελθόν, όπως ανακοίνωσε ο τζένεραλ μάνατζερ των Κινγκς, Βλαντ Ντίβατς.

