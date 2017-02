Αποδεσμεύουν τον Μπαρνς οι Κινγκς (pic)

Ο Ματ Μπαρνς θα «θυσιαστεί» για χάρη της ανταλλαγής που έκαναν οι Κινγκς με τους Πέλικανς, προκειμένου να... ανοίξει θέση στο ρόστερ.

Η ομάδα του Σακραμέντο παραχώρησε στο σύλλογο της Νέας Ορλεάνης τους ΝτεΜάρκους Κάζινς και Ομρί Κάσπι, για να πάρει πίσω τους Μπάντι Χιλντ, Τάιρικ Έβανς και Λάνγκστον Γκάλογουεϊ.

Έτσι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα ο 36χρονος φόργουορντ, μετά από λίγους μήνες παρουσίας του στους «Βασιλιάδες» (09/07/16).

Ο Μπαρνς είχε κατά μέσο όρο 7.6 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ, σε 25 λεπτά συμμετοχής, ανά αγώνα.

The Kings are expected to waive Matt Barnes to make the necessary roster room to complete the DeMarcus Cousins trade, league sources say

— Marc Stein (@ESPNSteinLine) 20 Φεβρουαρίου 2017