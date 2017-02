Ντέιβις: «Αυτό είναι για τη Νέα Ορλεάνη»!

Ο Άντονι Ντέιβις αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης του All-Star Game μέσα στην πόλη που αγωνίζεται και συνεπώς αφιέρωσε τον τίτλο στην Νέα Ορλεάνη.

This is for NOLA pic.twitter.com/e291PU5axI

— Anthony Davis (@AntDavis23) 20 Φεβρουαρίου 2017