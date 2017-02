Το «κλάμα» του Κάρι γιατί ο Αντετοκούνμπο του στάθηκε εμπόδιο σε κάρφωμα! (vid)

Το ΝΒΑ «άνοιξε» τα μικρόφωνα των All-Stars και παρουσιάζει σε βίντεο τα σχόλια που έκαναν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση.

Ο ΝτεΆντρε Τζόρνταν ακούγεται να σχολιάζει τα αθλητικά προσόντα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά από κάρφωμά του, ενώ ο Στεφ Κάρι... κλαίγεται, καθώς βγήκε στον αιφνιδιασμό και πήγε να δώσει ασίστ στον εαυτό του, με τη βοήθεια του ταμπλό, για να καρφώσει. Ο «Greek Freak», όμως, του στάθηκε εμπόδιο!

Listen in to the best MIC'D up moments from the 2017 #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/1phqfVIDj0

— NBA (@NBA) 20 Φεβρουαρίου 2017