Δηλητηρίαση ο Χάτσερ, αμφίβολος με ΠΑΟΚ (pic)

Η Παρτιζάν έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι Σέρβοι γνωρίζουν πως η ρεβάνς (22/02) δε θα είναι εύκολη.

Ενδεχομένως μάλιστα να γίνει και δυσκολότερη να δεν αγωνιστεί ο Ουίλαμ Χάτσερ. Ο Αμερικανός έπαθε δηλητηρίαση όπως ενημέρωσε μέσω τουίτερ.

«Η τροφική δηλητηρίαση μου έχει στερήσει την ενέργεια μου, αλλά το παλεύω. Βάλτε με στην προσευχή σας» ήταν το μήνυμα του Χάτσερ που έλειψε κι από τον τελικό Κυπέλλου Σερβίας.

This food poisoning has gotten the best of me...but I'm still fighting. Please keep me in your prayers.

