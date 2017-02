Λίγο μετά το τέλος του All Star Game, ο ΝτεΜάρκους Κάζινς κάθισε να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις. Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία ψιθύρισαν στο αυτί του πως πλέον θα αγωνίζεται στη Νέα Ορλεάνη.

Προφανώς δεν το περίμενε αν κρίνουμε από την αντίδρασή του...

The moment DeMarcus Cousins found out he'd been traded to the Pelicans... ( @manny_vieites) pic.twitter.com/HDYxLRt4qh

— Sports Illustrated (@SInow) 20 Φεβρουαρίου 2017