Ντουράντ και Ουέστμπρουκ χάρηκαν για το άλεϊ ουπ (vids)

Η «παγωμάρα» στη σχέση τους είναι γεγονός όπως όμως είναι γεγονός επίσης πως το All Star Game είναι γιορτή. Κέβιν Ντουράντ και Ράσελ Ουέστμπρουκ θα ήταν αδύνατον να τη χαλάσουν ή να μην περάσουν καλά.

Με αφορμή το άλεϊ ουπ που έβγαλαν στο πρώτο ημίχρονο μίλησαν στο τέλος του ματς.

Ο Ουέστμπρουκ ανέφερε πως, «αλλάξαμε γρήγορα τη μπάλα, μου έδωσε μία όμορφη πάσα, αλλά εγώ βέβαια ίσια που έφτασα τη στεφάνη. Ήταν ωραία φάση».

Ο Ντουράντ από την πλευρά του τόνισε για τη συγκεκριμένη φάση ότι, «Αυτό είναι το μπάσκετ. Ήταν μόνος του οπότε απλά του πάσαρα τη μπάλα ψηλά αφού ξέρω πως μπορεί να πηδήξει αρκετά. Ήταν ωραία φάση. Τίποτα περισσότερο από μία σπουδαία πάσα και ένα σπουδαίο τελειώμα».

.@daldridgetnt asking about Russ/KD lob: "How'd you guys take it?"#DraymondGreen: "It was cute." #NBAAllStar pic.twitter.com/9HvEvOluKI

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 20 Φεβρουαρίου 2017