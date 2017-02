Κάπως έτσι έφτασε στο σημείο να τελειώσει το ματς με 30 πόντους και να είναι ο πρώτος σκόρερ της Ανατολής!

Δείτε τα κατορθώματά του!

The best plays from @Giannis_An34 as he shows out with 30 points at #NBAAllStar#Giannis pic.twitter.com/0IRcdhpx0R

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Φεβρουαρίου 2017