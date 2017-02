Ρεκόρ 55 χρόνων έσπασε ο Άντονι Ντέβις!

Με το καλάθι που θα δείτε πήγε στους 44 πόντους και έσβησε ένα επίτευγμα που κατείχε ο θρυλικός Τσάμπερλεϊν από το 1962!

#AnthonyDavis (44 Pts) breaks Wilt Chamberlain's single game #NBAAllstar record of 42 Pts set in 1962 game with this SLAM! pic.twitter.com/RtSs6c2hXv

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 20 Φεβρουαρίου 2017