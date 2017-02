Μία από τις χιουμοριστικές στιγμές του All Star Game χάρισε ο Στεφ Κάρι, ο οποίος αντιλαμβανόμενος ότι του... έρχεται ο Αντετοκούνμπο για κάρφωμα, ξάπλωσε μπρούμυτα για να περάσει από πάνω του ο «Greek Freak».

Τελικά, ο Γιάννης πέρασε από δίπλα του για να... κάνει τη δουλειά.

#StephenCurry making sure he doesn't end up on a #Giannis poster #NBAAllstar pic.twitter.com/0X9l3r4KDd

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 20 Φεβρουαρίου 2017