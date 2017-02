Ντουράντ-Ουέστμπρουκ: Η συνεργασια των... άσπονδων φίλων και το γλέντι στον πάγκο! (vids)

Ο KD «σέρβιρε» alley oop πάσα στον RW και στη συνέχεια όλος ο πάγκος της Δύσης άρχισε να πανηγυρίζει σαν να κατέκτησαν το τρόπαιο του ΝΒΑ!!

Μάλιστα ο σπίκερ άρχισε να τραγουδάει το τραγούδι της κατασκήνωσης για τη... συμφιλίωση.

Λέτε;

Just like old times... pic.twitter.com/bo2tt2mkkh

Steph Curry is one of us

(via @NBATV) pic.twitter.com/oAxdvTzF9O

— SB Nation NBA (@SBNationNBA) 20 Φεβρουαρίου 2017